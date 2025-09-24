D’Angelo convinto: “Faremo un buonissimo campionato”. E su Lapadula: “In area è spesso letale, lo sappiamo”

Lo Spezia esce di scena ai rigori dalla Coppa Italia, sconfitto da un Parma che soffre fino alla fine, e per Luca D’Angelo questa è una grande nota di merito per un gruppo che solo qualche giorno fa aveva deluso in casa contro la Juve Stabia. “Abbiamo fatto una buona partita, c’è rammarico perché avremmo meritato di passare il turno. La partita è stata equilibrata, il pareggio è giusto e perdere ai rigori fa male. La sola soddisfazione di aver fatto una buona gara non basta, ci piace vincere e non perdere”, racconta il mister in conferenza. “Il Parma è una squadra di Serie A e si vede, per struttura fisica, per qualità nel passaggio. Aver giocato alla pari con loro dimostra che abbiamo qualità. La partita di oggi dimostra che abbiamo una rosa forte e che dobbiamo lavorare bene”, prosegue l’allenatore. “Il campionato non lo abbiamo iniziato nella maniera consona, la rosa è completa e sta a me e loro fare ciò che sappiamo. Sono convinto che faremo un buonissimo campionato anche quest’anno”.

Una gara dai due volti, in cui lo Spezia non ha comunque sfigurato. Un primo tempo più equilibrato, mentre nella ripresa sono più le Aquile a tenere il pallino del gioco: “Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, abbiamo sofferto la fisicità del Parma nei calci piazzati e infatti abbiamo preso gol da lì. Nella ripresa siamo venuti fuori, abbiamo meritato il pareggio. In questi giorni avevo visto il Parma benissimo a Cagliari, che non meritava di perdere con Juve e Atalanta. Sono organizzati, con giocatori molto forti, a cominciare da portiere e centravanti, oltre Bernabé e Delprato. Hanno lavorato bene sui giovani e raccolgono il giusto premio. Va data una nota di merito a Cuesta, un allenatore giovane, che mi piace molto”.

