Flotilla sotto attacco, presidio davanti alla Prefettura: “Ennesima violazione del diritto internazionale da parte di Israele”

Partecipato presidio a sostegno della Global Sumud Flotilla stasera davanti alla Prefettura della Spezia. “Un attacco ignobile, avvenuto in acque internazionali, che rappresenta l’ennesima, intollerabile violazione del diritto internazionale da parte di Israele”. È quanto ha affermato nel suo intervento Luca Comiti, segretario generale Cgil La Spezia, che ha convocato il presidio nelle scorse ore. “Colpire una flottiglia di pace, composta da donne e uomini che portano cibo, medicine, solidarietà a un popolo stremato, significa colpire l’umanità intera. Significa negare non solo il diritto alla vita dei palestinesi, ma anche il diritto di tutti noi a difendere la giustizia e la dignità umana”, ha detto ancora Comiti. “Noi – ha aggiunto Comiti – chiediamo una cosa semplice e chiara: che il governo italiano condanni senza esitazioni questa aggressione. Non bastano più mezze parole o silenzi imbarazzati. L’Italia deve assumersi la responsabilità di difendere il diritto internazionale e di garantire la protezione della flottiglia”. Secondo Comiti inoltre “riconoscere lo Stato di Palestina è un atto di giustizia, è un atto politico necessario per affermare che due popoli possano e debbano vivere fianco a fianco, in pace e con pari diritti”. E, ha aggiunto, “chiediamo misure concrete: sanzioni verso Israele, la sospensione degli accordi commerciali e militari, la fine immediata del genocidio a Gaza. Serve un cessate il fuoco, servono corridoi umanitari per portare aiuti alla popolazione civile, serve lo stop agli insediamenti illegali in Cisgiordania che alimentano odio, apartheid e violenza”. “Continueremo a far sentire la nostra voce – ha concluso – perché la solidarietà non si può arrestare, non si può bombardare, non si può mettere a tacere”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com