Gaza unisce i sindacati, da Genova Usb e Cgil aprono allo sciopero generale unitario

Genova. “A noi il casino piace, quello fatto bene. Però oggi è successa una cosa che secondo me è più importante del casino, è più importante della fregata di Crosetto, è più importante la dichiarazione della Meloni e tutto il resto. È una cosa che come lavoratori noi dobbiamo sottolineare con forza perché oggi è successo qualcosa che è da troppi anni che non succedeva ed è di un valore immenso per tutti. I sindacati tutti, i sindacati confederali, i sindacati di base, hanno fatto un accordo operativo. Poi tra venti giorni bisticciamo più di prima e ci diciamo tutto più di prima, ma è stata fatto una scelta che questa battaglia la portiamo avanti tutti insieme”.

A dirlo sotto la prefettura, durante il presidio organizzato oggi a seguito dell’attacco della scorsa notte alla flotilla diretta a Gaza, Riccardo Rudino, portuale del Calp, uno dei volti di questa grande mobilitazione che da Genova ha accesso tutto il Paese. Uno che ai discorsi preferisce i fatti. Ma quando usa le parole, queste sono chirurgiche, calibrate e pesanti. Dopo gli scioperi generale “paralleli” dei giorni scorsi, organizzati prima da Usb e poi “anticipato” da Cgil, da Genova oggi la prospettiva della piazza cambia registro, e si apre ad una possibile – e nel caso storica – mobilitazione unitaria di sigle e di lavoratori.

