Gaza, venerdì sera nuova fiaccolata a Genova: “Dobbiamo essere 150mila e bloccare la città”

Genova. Una nuova grande fiaccolata per Gaza a Genova, con “100-150mila persone che bloccano tutta la città“. È la mobilitazione lanciata stasera da Stefano Rebora, presidente di Music for Peace, durante il presidio sotto la prefettura convocato oggi dopo gli ultimi attacchi alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Presente alla manifestazione circa un migliaio di persone che poi si sono mosse in corteo verso piazza De Ferrari.

“L’idea è quella di dare vita a un’altra manifestazione, una fiaccolata che partirà come quella di sabato 30 agosto con la presenza esclusivamente delle bandiere palestinesi e di tutti i cittadini e cittadine che si riconoscono nell’essere umano – annuncia Rebora -. Non sarà facile. Non sarà facile perché oggi è mercoledì sera, abbiamo domani e venerdì, ma i 50mila cosiddetti di Genova devono essere l’inizio. Noi dobbiamo essere portavoce nei nostri quartieri, dove lavorate, nei negozi, ai supermercati e invitare le persone a partecipare, a dimostrare il loro dissenso”.

