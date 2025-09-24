Giornate europee del Patrimonio, il 27 e il 28 settembre Valbormida protagonista dell’itinerario “gotico”

Valbormida. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, viene presentato per la prima volta l’itinerario culturale e paesaggistico di Bormida Gotica. I beni saranno accessibili sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, dalle ore 10 alle 18, con accoglienza e visite accompagnate.

“Il percorso comprende una selezione di chiese, santuari, pievi e cappelle di epoca medievale posti lungo il fiume Bormida, che rappresentano significativi esempi di integrazione tra architettura e pittura – dice Ludovica Martina, storica dell’arte e coordinatrice dell’attività scientifica della Consulta Valle Bormida – In ciascun edificio, gli affreschi non si configurano come semplici elementi decorativi, ma come componenti essenziali del progetto architettonico. Essi veicolano contenuti didattici, simbolici e teologici, contribuendo a definire e a caratterizzare la percezione dello spazio. L’iniziativa si propone di mettere in luce il profondo legame tra la struttura muraria e l’apparato pittorico, in luoghi in cui l’arte del costruire si manifesta come esito di un sapere collettivo, frutto di competenze e visioni condivise”.

» leggi tutto su www.ivg.it