La Cairese contro il Comune: “Da anni solo promesse, i campi sono tutti messi malissimo”

L’alluvione che ha colpito la Val Bormida è stata “la goccia” che ha fatto traboccare il vaso. Distrutto il campo in sintetico adiacente allo stadio Cesare Brin, ora la Cairese si trova con problemi logistici non indifferenti. Ma è lo stato degli impianti cittadini gestiti dal club gialloblù ma di proprietà del Comune che da tempo non va giù ai vertici del club. La vicepresidente Elisa Vico attacca pesantemente l’amministrazione per lo stato in cui versano il Brin, il Rizzo e l’ormai inagibile campo sintetico, che – indipendentemente dall’alluvione – era ormai più un tappeto verde che un manto erboso visto l’usura dei 14 anni di attività. “Io non posso investire personalmente sui campi, perché non sono miei: se domani mi revocano la concessione, cosa faccio? È il Comune che deve sistemarli”, ha affermato nel corso dell’intervista.

Impianti da sistemare

