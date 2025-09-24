La Spezia stringe un patto di amicizia con Izumisano

Il sindaco Pierluigi Peracchini e il primo cittadino di Izumisano, Hiroyasu Chiyomatsu, hanno sottoscritto in Giappone un Memorandum di Intesa che inaugura la collaborazione tra le due città. L’accordo, valido tre anni e rinnovabile automaticamente, mira a favorire scambi culturali, turistici, economici, educativi e sportivi. Peracchini parla di “accordo che segna l’inizio di un percorso di amicizia e collaborazione, e il primo per la città giapponese con una europea. È un risultato che nasce da relazioni autentiche e da un lavoro costante che ha posto al centro il dialogo culturale, economico e istituzionale. Le nostre città, pur lontane, condividono una comune identità legata al mare che da sempre rappresenta un motore di sviluppo e innovazione. La Spezia si conferma protagonista internazionale nel settore della Blue Economy e della nautica, mentre Izumisano porta con sé una tradizione portuale che oggi si integra con infrastrutture moderne e con l’apertura verso il mondo. La Spezia e Izumisano insieme guardano al futuro con la volontà di costruire insieme progetti concreti nei campi del turismo, della cultura, della formazione e dell’economia. Sono certo che questo legame porterà benefici tangibili ai nostri cittadini e creerà nuove occasioni di incontro e di collaborazione”.

