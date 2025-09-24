Lapadula: “Le idee ci sono, dobbiamo credere in noi. Il gol? Dedicato a Edoardo il magazziniere”

“Peccato per la mancata qualificazione e il rigore sbagliato, mi spiace tanto. Ma l’atteggiamento e la determinazione sono fondamentali, una regola non scritta, e l’abbiamo avuta”. Gianluca Lapadula parla così dopo la partita di Parma, costata allo Spezia l’eliminazione dalla Coppa Italia, nonostante una buona prova. Un’uscita di scena ai calci di rigore, in cui il 10 sbaglia il penultimo della serie spezzina, dopo aver ritrovato il gol nel corso del secondo tempo.

Un messaggio importante quello dato dall’italo-peruviano, che dopo il ritorno in campo contro la Juve Stabia ora si candida ad altre presenze anche nelle prossime partite. “I numeri dicono che sono un attaccante d’area, che ho sempre giocato in area. Mi adatto nel miglior modo possibile a quello che propone il mister, che ha tanti ragazzi validi. Siamo tanti davanti, in cinque, e tutti abbiamo grande voglia. Auguro il meglio a tutti loro, dobbiamo dare il massimo perché le idee e la squadra ci sono. Dobbiamo credere in noi”, prosegue. “A fine partita stato il primo ad andare ad applaudire i ragazzi sotto la curva. I tifosi ci volevano far sentire il loro appoggio, sono fondamentali per noi. Eravamo uniti prima e lo siamo anche ora”.

