Minacce di fare del male e di “staccare la testa”, servizi di security affidati a due pregiudicati: arrestati per estorsione

Savona. Nei giorni scorsi, all’esito di un’articolata attività d’indagine, culminata nella esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 persone residenti in provincia di Savona, un cittadino italiano ed uno straniero, entrambi pregiudicati, gravemente indiziati del reato di estorsione, in concorso tra loro, commesso lo scorso maggio a Spotorno.

L’attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di individuare due soggetti che, palesando una personalità violenta e prevaricatrice, minacciando di fare del male e perfino “di staccare la testa” al titolare di un’agenzia operante nel settore della security e a un suo dipendente, nonché intimidendo organizzatori di eventi, sono riusciti ad ottenere l’affidamento del servizio di sicurezza presso una nota discoteca del savonese per la stagione estiva 2025, estromettendo una società di sicurezza dotata delle regolari autorizzazioni prefettizie, mentre loro erano privi di qualsiasi titolo autorizzatorio.

» leggi tutto su www.ivg.it