COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Pet Death Café: al Teatro della Tosse un incontro dedicato al lutto per gli animali d’affezione

Pet Death Café: al Teatro della Tosse un incontro dedicato al lutto per gli animali d’affezione

cane gatto

Genova. Un incontro dedicato al lutto per gli animali d’affezione organizzato da Braccialetti Bianchi Odv con la facilitazione dell’autrice e attrice Marina Minetti e della psicologa e psicoterapeuta Cristiana Vasino grazie al supporto di Gruppo Animalia: il primo Pet Death Café è in programma domenica 28 settembre dalle 15 alle 18, alla Claque del Teatro della Tosse di Genova.

“In un contesto raccolto e accogliente − si legge nella nota di presentazione − chi lo desidera potrà condividere la propria esperienza di morte di un pet, un animale d’affezione, senza imbarazzi e senza giudizio. Non sarà né una seduta terapeutica né un convegno ma una conversazione tra pari, con semplici regole di rispetto”.

» leggi tutto su www.genova24.it