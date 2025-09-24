Dalla Pro Loco di Recco
In occasione della Festa dei Nonni, domenica 28 settembre in Piazza Riccina, nel quartiere di Valleverde, si terrà un pomeriggio speciale all’insegna del gioco, della condivisione e delle tradizioni.
L’evento avrà inizio alle ore 14:00, coinvolgendo nonni e nipoti – e non solo! Infatti, il nostro motto è:
“Se per caso non hai un nipote o non hai un nonno… adottane uno per un giorno!”
Un invito aperto a tutti per celebrare insieme due generazioni che hanno tanto da donarsi.
La giornata sarà animata da giochi e attività ludiche, con un’attenzione particolare alle tradizioni di una volta. La Pro Loco ha realizzato per l’occasione un grande Gioco dell’Oca gigante, dedicato alle tipicità della nostra città di Recco. Non mancherà anche il classico e intramontabile gioco delle bocce, libero e aperto a tutti, seguito e curato dai volontari della Pro Loco.
Vi aspettiamo numerosi per partecipare e soprattutto per iscrivervi al torneo a squadre del Gioco dell’Oca: che vinca il migliore!
Un ringraziamento speciale al Comitato di Valleverde per l’accoglienza e alla Città di Recco per il patrocinio alla manifestazione.
