Termovalorizzatore, Natale e Arboscello (PD): “Il centrodestra parla del termovalorizzatore in Vabormida facendo promesse alla Cetto la Qualunque”

Valbormida. “Nei giorni in cui la Valbormida si trova sotto il fango, esattamente un anno dopo la precedente alluvione, la destra spinge per mettere un termovalorizzatore su quello stesso territorio. E, invece di concentrare gli sforzi e ragionare su come metterlo in sicurezza – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello – tutto il centrodestra – a partire dall’assessore Ripamonti, dal Presidente della provincia Olivieri (che da sindaco ha firmato pochi mesi fa un documento di contrarietà), alla commissaria dell’agenzia regionale dei rifiuti Giuliano, ai consiglieri regionali – si mobilita affinché il termovalorizzatore arrivi qui. La Valbormida ha bisogno di sanità, di infrastrutture, di messa in sicurezza idrogeologica. Queste sono le priorità di cui discutere e non un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti”.

“Ieri Toti per mettere il rigassificatore a Vado-Savona seminava terrore tra i liguri, dicendo che avrebbero dovuto dormire con il cappotto in caso di freddo intenso. Oggi Ripamonti dice che le aziende della Valbormida hanno bisogno del termovalorizzatore, promettendo che questo porterà più energia a tutti, in stile Cetto La Qualunque, come se l’energia non si potesse distribuire ma solo produrre in loco. Tutti e due accomunati da uno stesso filo conduttore: cercano di giustificare scelte impopolari richiamando a un tema energetico su cui questa destra, nei fatti, è assente: il Piano energetico è scaduto, le Aree idonee per l’installazione di sistemi di produzione di energie alternative, non sono state individuate. Erano questi i primi passaggi che andavano fatti da parte di una politica seria”, osserva Arboscello

