Varignano, spunta un muro misterioso a poca distanza dalla villa romana: archeologi al lavoro per decifrarne la storia

Un muro inatteso, affiorato dal terreno dove un tempo doveva esserci soltanto mare. È la scoperta avvenuta ieri durante alcuni lavori di manutenzione svolti da Acam nell’area compresa tra il muro del Comsubin al Varignano e quello della villa romana.

Mentre una ruspa scavava per far affiorare un tubo interrato, è emersa una struttura muraria complessa, con diversi strati sovrapposti che testimoniano interventi di epoche differenti. La particolarità sta proprio nella sua collocazione: secondo le ricostruzioni note, la banchina antica finiva prima e in quel punto si sarebbe dovuto trovare il mare.

