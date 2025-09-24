COMMENTA
Varignano, spunta un muro misterioso a poca distanza dalla villa romana: archeologi al lavoro per decifrarne la storia

Lo scavo nei pressi del muro della villa romana del Varignano

Un muro inatteso, affiorato dal terreno dove un tempo doveva esserci soltanto mare. È la scoperta avvenuta ieri durante alcuni lavori di manutenzione svolti da Acam nell’area compresa tra il muro del Comsubin al Varignano e quello della villa romana.

Mentre una ruspa scavava per far affiorare un tubo interrato, è emersa una struttura muraria complessa, con diversi strati sovrapposti che testimoniano interventi di epoche differenti. La particolarità sta proprio nella sua collocazione: secondo le ricostruzioni note, la banchina antica finiva prima e in quel punto si sarebbe dovuto trovare il mare.

