Lutto cittadino nel comune di Zignago venerdì 26 settembre. Lo ha disposto il sindaco Simone Sivori in occasione della giornata dei funerali dei fratelli Valentino e Vittorio Mavisini, scomparsi sabato scorso in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 523 Sestri Levante-passo di Cento Croci. Una decisione adottata in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore delle famiglie e dell’intera comunità e considerata la tragicità dell’evento, la giovane età dei fratelli e il loro impegno costante sul territorio e per la comunità di Zignago, come si legge nell’ordinanza emessa dal primo cittadino. Provvedimento virtù del quale le bandiere, nella Casa comunale, saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata del 26, in segno di lutto, e nel prossimo Consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio. Con la proclamazione del lutto il sindaco invita altresì la cittadinanza a partecipare in raccoglimento e rispetto ai funerali, che si terranno ale 15.00 nella chiesa di Valgiuncata, quale segno tangibile di solidarietà e condivisione, e le attività commerciali e i pubblici esercizi ad abbassare le serrande in segno di lutto in concomitanza con le esequie.

L’articolo Zignago, lutto cittadino in occasione dei funerali dei fratelli Mavisini proviene da Città della Spezia.

