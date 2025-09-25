A Celle Ligure arriva il red carpet: al via la XIII edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente dedicata a Lina Wertmüller

Celle Ligure. Si aprirà con il taglio del nastro sul red carpet di uno dei Borghi più belli d’Italia, mercoledì 1° ottobre alle 10, la tredicesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema Indipendente di Celle Ligure, che quest’anno rende omaggio alla regista italiana Lina Wertmüller. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Progetto CineIndipendente, con il patrocinio della Regione Liguria, in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Liguria e Comune di Celle Ligure, con il patrocinio di Genova Liguria Film Commission e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“L’audiovisivo non è soltanto un potente strumento di marketing territoriale, capace di raccontare la Liguria in Italia e nel mondo, ma rappresenta anche un vero e proprio motore di sviluppo economico. Regione Liguria da tempo crede in questo settore, come dimostrano i numerosi bandi messi in campo in questi anni, pensati sia per sostenere le produzioni locali che per attrarre in Liguria importanti case cinematografiche nazionali e internazionali – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Ringrazio gli organizzatori e i partner, perché la tredicesima edizione della Mostra di Celle Ligure e il nuovo Liguria Film Market si inseriscono pienamente in questa strategia di valorizzazione. L’obiettivo – aggiunge Piana – è quello di lavorare assieme per creare una filiera che possa generare occupazione qualificata, nuove competenze, indotto turistico ed economico”.

