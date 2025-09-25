Acqua non potabile nel centro storico di Monterosso, scatta ordinanza di bollitura preventiva

A seguito delle recenti piogge, i controlli sulla rete idrica di Monterosso hanno evidenziato uno sforamento dei parametri di potabilità che riguarda esclusivamente il centro storico, dalla località Balanello fino alla Galleria Fegina. In via precauzionale il sindaco ha quindi emesso un’ordinanza che prescrive l’utilizzo dell’acqua potabile per uso alimentare solo previa bollitura per almeno dieci minuti. La misura resterà in vigore fino a nuova comunicazione ufficiale. Il gestore del servizio idrico è già al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, si invita la cittadinanza a seguire con attenzione gli aggiornamenti diffusi dagli enti preposti e a rispettare le indicazioni per garantire la sicurezza di tutti.

