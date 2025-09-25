Avegno: cumuli di pietrisco, il greto del torrente Recco è una bomba

Ponti a campata unica per limitare il rallentamento dell’acqua a valle in caso di nubifragi e limitare il rischio di esondazione. Ma anche evitare l’innalzamento del greto per la presenza di detriti portati a valle. I sindaci possono fare poco o nulla. A meno che Franco Canevello sindaco di Avegno o Carlo Gandolfo sindaco di Recco non invitino il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Protezione civile a vedere l’alveo del torrente al confine tra i due Comuni. Il pietrisco costituisce una “duna”. Il verde se strappato dalla corrente finirà in mare. Gli argini, sempre più bassi, faranno fatica a resistere alla corrente dell’acqua dopi i nubifragi ed esonderanno più facilmente.

» leggi tutto su www.levantenews.it