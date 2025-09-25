Bike sharing, deserta la procedura avviata dal Comune per cercare un gestore

Nessun operatore ha presentato offerte, entro il prestabilito termine del 14 settembre compreso, per la presa in carico del servizio di bike sharing nel territorio comunale della Spezia. E’ infatti andata deserta, come ufficializzato con odierna determina, la procedura di manifestazione d’interesse avviata dal Comune della Spezia lo scorso agosto per l’affidamento del servizio, gestito in proroga tecnica fino al mese di settembre.

Obiettivo della manifestazione d’interesse, in particolare, era l’individuazione di un operatore interessato a gestire sul territorio del comune capoluogo il servizio di bike sharing con biciclette tradizionali ed elettriche a pedalata assistita, con deposito dei velocipedi alle stazioni di sosta già attrezzate – 22 postazioni dotate complessivamente di 221 posti bici – collocate su suolo pubblico comunale e messe a disposizione dal Comune per lo svolgimento del servizio.

