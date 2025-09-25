Bus navetta Aulla-Spezia per seguire la stagione di prosa del Teatro civico

L’associazione culturale Il Dialogo Lunigiana, in collaborazione con il Comune di Aulla, organizza anche per la stagione teatrale 2025/26 un servizio di bus navetta da Aulla, con partenza dal piazzale delle corriere, per chi desidera assistere agli spettacoli del Teatro civico della Spezia. L’iniziativa riguarda tutti i 12 spettacoli in abbonamento della stagione di prosa, che si svolgerà dal novembre 2025 all’aprile 2026. Le persone interessate possono richiedere informazioni e prenotare il servizio entro e non oltre l’8 ottobre rivolgendosi alla biblioteca civica di Aulla dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30 oppure telefonando al numero 328 745 6157 o inviando un messaggio per essere ricontattati e ricevere le informazioni su orari e costi. “L’associazione Il Dialogo Lunigiana conferma il proprio impegno nella promozione culturale del territorio – si osserva in una nota diffusa dal Comune aullese -, offrendo un servizio concreto che avvicina i cittadini alle opportunità artistiche della provincia”.

“Questa iniziativa – dichiara il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – rappresenta un interessante ponte culturale tra la Lunigiana e La Spezia, permettendo a un pubblico più ampio di accedere alle proposte teatrali di qualità del Teatro civico spezzino”. “Il servizio bus facilita la partecipazione agli spettacoli serali, eliminando le difficoltà logistiche che potrebbero scoraggiare la frequentazione teatrale”, aggiunge l’assessore alla cultura Maria Grazia Tortoriello.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com