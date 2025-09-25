Camogli: Mino Castrogiovanni, un ambientalista morto troppo presto

Nell’ultimo volume edito dall’Accademia dei Cultori di Storia Locale, di cui è presidente l’avvocato G.B. Roberto Figari che lo presenterà alla Società Economica di Chiavari sabato 4 ottobre alle 11, la camogliese Carla Campodonico rievoca, illustrando i suoi diversi campi di azione, la figura di Cosimo Mino Castrogiovanni (1923-1998). Un personaggio molto popolare nella vita camogliese del secondo Novecento. Intanto per l’amore per la sua Camogli e la fondazione del “Centro studi storia camogliese” che raccolse documenti, pubblicazioni ed un consistente numero di antiche fotografie poi donate alla biblioteca comunale. Fanno parte di questo filone le importanti ricerche archeologiche sul Castellaro di cui Campodonico offre un’ampia documentazione; lo scavo tra la canonica della parrocchiale e l’accesso al Castello della Dragonara dove sono tuttora sepolte decine di scheletri. Fu anche iscritto alla Confraternita dei Santi Prospero e Caterina, dove compì interessanti ricerche. Di Mino Castrogiovanni va inoltre ricordata la più recente collaborazione con Italia Nostra attraverso Michelangelo Costanza; i due segnalavano ogni pur piccolo abuso; se fossero ancora vivi, Camogli non avrebbe diverse alterazioni dell’ambiente: dagli sfiatatoi in area pubblica di un autosilo privato, ai dehors autorizzati in aree pubbliche limitate.

