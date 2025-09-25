Chiavari: delitto Nada Cella, cadono alcuni indizi accusatori

Delitto di Nada Cella avvenuto in via Marsala a Chiavari la mattina del 6 maggio 1998, ossia oltre 29 anni fa. Processo indiziario senza che una “prova regina” possa incastrare l’imputata dell’omicidio, Anna Lucia Cecere. Nessuna prova a suo carico dall’esame del Dna. Il processo va avanti nonostante il parere contrario a suo tempo formulato dal Gip.

La sentenza forse a novembre. La Corte d’Assise presieduta dal giudice Massimo Cusatti ha ascoltato oggi Lorenzo Franchino, marito della Cecere. L’uomo ha ridimensionato gli insulti ricevuti a telefono dalla moglie, intercettati dalle forze dell’ordine, e citati dall’accusa per dimostrare che la donna è soggetta ad improvvisi scatti d’ira. L’uomo ha riferito che si trattava di un litigio per un mobiletto e che non è vero che la donna abbia spaccato oggetti colta dal’ira. A favore della difesa altre testimonianze. Quella di Alesxandre Vernengo, ex fidanzato della Cecere e di una amica dell’imputata: Maria Stella Favata.

Rosella Levaggi ha testimoniato che ad una cena con Marco Soaracco, dotatore di lavori di Nada Cella imputato di favoreggiamento, c’era lei e non la Cecere come indicato da altri testimoni.