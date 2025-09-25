Corteo contro Seafuture sabato pomeriggio da Piazza Brin

Sabato 27 settembre La Spezia sarà teatro di una mobilitazione di piazza contro la nuova edizione di Seafuture che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre all’interno dell’Arsenale militare marittimo. L’appuntamento è fissato alle 15:30 in Piazza Brin, con corteo cittadino promosso da diverse realtà che si ritroveranno per poi sfilare per le vie cittadine. Alla base della protesta la critica a quello che gli organizzatori definiscono “una vetrina militare-navale pensata per alimentare gli affari delle aziende del comparto difesa e sicurezza, mascherata da narrazioni su sostenibilità e innovazione”. Nel mirino la presenza dei principali colossi del settore come Fincantieri, Leonardo, MBDA, ELT Group e Intermarine, sponsor ufficiali della manifestazione, oltre alle Marine militari di oltre 140 paesi. “Molti di questi Stati – sottolineano i promotori – sono responsabili di regimi repressivi o coinvolti in alcune delle quasi 60 guerre oggi in corso”. Molti dei partecipanti arriveranno in treno dalla Toscana per protestare contro “l’esposizione di un’intera filiera industriale che ruota intorno alla produzione di armi e tecnologie belliche, in spazi enormi sottratti alla città e militarizzati dalla Marina”.

