Sabato 27 settembre alle 15:30 inaugura a Ponzano Belaso (Piazza Cerri 1) “Distretto Artistico”. Inaugurazione aperta a tutti. “Il Distretto Artistico è il nuovo centro di danza creativa e comunicativa che apre i battenti con l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui grandi e piccoli vivono il movimento”, si legge in una nota di presentazione. La danza sarà inoltre accompagnata da laboratori di danza e pittura, danza e poesia, danza e fotografia, cucito per abiti da scena, creazione di scenografie e oggetti di scena, danza creativa per bambini. E ancora percorsi per adolescenti (danza contemporanea, improvvisazione, narrativa corporea e crescita personale), attività per adulti (danza comunicativa, benessere corporeo e riscoperta del corpo), progetti inclusivi e interculturali (incontri tra differenze, nel segno dell’arte), eventi e spettacoli partecipativi in cui il pubblico diventa protagonista. “Non si tratta solo di una scuola di danza – si legge ancora -. È un vero e proprio luogo di incontro tra arte, espressione, relazione e libertà”.

L’articolo Danza e non solo, inaugura a Ponzano il “Distretto Artistico” proviene da Città della Spezia.

