Difesa, meccanica e tecnologia: il gruppo tedesco Renk ha scelto La Spezia per la sua sede Italiana

La Spezia cresce nell’industria e nella tecnologia, non solo nel porto o nel turismo. Il Gruppo Renk, industria tedesca ad alta tecnologia, sceglie La Spezia come sede italiana. La società affiliata avrà come sede operativa l’area industriale di Via Valdilocchi e si pone l’obiettivo di “rafforzare il footprint internazionale del gruppo principale insediandosi in un’area del Mediterraneo considerata altamente strategica a livello Europeo” spiegano da Renk Italia Srl, che si è costituita ed è operativa dal 2024.

La società farà il suo debutto ufficiale in pubblico per l’occasione di Seafuture 2025 ritenendolo “uno degli eventi più significativi nei settori della difesa e della Blue Economy a livello internazionale, rappresenta il primo debutto ufficiale in pubblico di Renk Italia Srl. Questo traguardo segna un momento significativo nella crescita di Renk Group e nei suoi sforzi strategici per aumentare la propria visibilità e il proprio ruolo nell’industria della difesa dell’area del Mediterraneo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com