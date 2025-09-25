Efficienza energetica, Millesimo tra i Comuni vincitori del bando regionale “porta a casa” 140 mila euro

Millesimo. Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato ai Comuni liguri appartenenti alle aree interne: concesso al Comune di Millesimo un contributo a fondo perduto pari ad euro 140.784,28.

“Abbiamo colto l’occasione presentando un progetto di riqualificazione energetica della casa di riposo Levratto. Un intervento volto all’attenzione verso gli ospiti che prevede l’isolamento del sottotetto della struttura e la sostituzione degli infissi delle stanze degli ospiti. Tutto ciò permetterà di migliorare la classificazione energetica e risparmiare sui costi di gestione della struttura”, spiega il sindaco Francesco Garofano.

Il Comune di Millesimo ha inoltre ridefinito l’accordo con Beghelli Servizi: sostituiti 202 punti luce in tutto il paese. “Una svolta nella gestione della pubblica illuminazione nel nostro borgo: il precedente accordo stipulato nel 2013 con il gestore Beghelli era penalizzante e poco efficace per la sicurezza dei cittadini, a causa di scarsa manutenzione e luci spente ed obsolete – prosegue il primo cittadino – Un problema che si trascinava da anni ma che non era mai stato risolto. Abbiamo quindi convocato il fornitore che ha ben compreso il nostro disagio e si mostrato disponibile e collaborativo nel rivedere i termini dell’accordo in scadenza nel 2033. In queste settimane Beghelli ha sostituito 202 punti luce, installando nuove armature e lampade a LED di ultima generazione in diverse zone del paese e proseguirà nel servizio di telediagnosi energetica e funzionale e del servizio manutentivo”.

