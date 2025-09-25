Fine vita, le volontarie vicine a ‘Fabrizio’ per il suicidio assistito in Svizzera: “Viaggio terribile e faticoso”

Liguria. All’indomani dalla morte di ‘Fabrizio’, il 79enne ligure accompagnato in Svizzera da due volontarie di Soccorso Civile per ricorrere all’eutanasia dopo il rifiuto da parte della Asl, l’associazione Luca Coscioni a Genova ha fatto il punto sui casi di disobbedienza civile seguiti da Soccorso Civile, l’associazione fondata da Marco Cappato per offrire supporto a chi intende esercitare il diritto alla morte volontaria assistita
L’uomo era affetto da una malattia neurodegenerativa irreversibile, ma per la Asl non rispondeva ai requisiti necessaria per ricorrere al fine vita.