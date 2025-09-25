Genoa, Vieira: “Passato il turno in bella maniera, con gol e possesso. Partita che ci dà fiducia”

Genova. “Era il nostro obiettivo passare questo turno e lo abbiamo fatto in una bella maniera con gol e possesso, questa è una partita che dà anche fiducia. Era importante”. Patrick Vieira finalmente rilassato dopo la delusione bruciante di Bologna, si gode il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia del suo Genoa.

Una partita che ha dato qualche spunto importante, come la bella prestazione di Stanciu più arretrato vicino a Frendrup: “Sì, c’è voglia di provare, la sua esperienza aiuta la squadra a gestire la palla meglio”.

» leggi tutto su www.genova24.it