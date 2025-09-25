COMMENTA
CONDIVIDI

In Confcommercio aperte le iscrizioni per il corso per agenti immobiliari

In Confcommercio aperte le iscrizioni per il corso per agenti immobiliari

Confcommercio

Aperte le iscrizioni al corso propedeutico obbligatorio all’esame per l’iscrizione al ruolo camerale di mediatori – agenti immobiliari organizzato da Confcommercio La Spezia. Il corso avrà inizio alla fine di ottobre, le lezioni si terranno in orario serale nella sede di via Fontevivo 19/F La Spezia. Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del corso Silvia D’Elia al numero 01875985102 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.

L’articolo Sciopero unitario alla Claire’s Italy di Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com