La mostra della Zucca di Murta quest’anno non si svolgerà: ecco perché

Genova. Un anno sabbatico per tornare, rinnovati e più forti, nel 2026. E’ per questo che quest’anno, autunno 2025, la Mostra della Zucca di Murta – appuntamento cult per i gastronauti genovesi e non solo – non si svolgerà. L’edizione numero 39, attesa per i primi due weekend di novembre, hanno spiegato gli organizzatori, non si terrà nell’anno in corso.

La decisione è stata presa dall’organizzazione per questioni pratiche. Con il sempre crescente numero di visitatori la Mostra della Zucca ha bisogno di adeguarsi alle normative di sicurezza sia per quanto riguarda i locali tecnici sia per quelli aperti al pubblico. Una questione che è stata affrontata, proprio ieri, anche in una riunione con il municipio Valpolcevera.

