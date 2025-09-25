L’albenganese Amelia Zamana conquista l’argento al prestigioso “XX International Silesian Tournament” in Polonia

Albenga. Importante risultato internazionale per la giovane pugile albenganese Amelia Zamana, che ha conquistato la medaglia d’argento al prestigioso XX International Silesian Tournament, manifestazione di rilievo mondiale dedicata esclusivamente al pugilato femminile, svoltasi in Polonia dal 7 al 14 settembre.
Il torneo, tra i più importanti nel panorama internazionale, ha visto Amelia impegnata nella categoria Under 17, con inizio delle competizioni l’8 settembre e finali disputate il 12 settembre.