L’assessore allo Sport risponde alla Asd Cairese: “La società non può o non vuole investire negli impianti?”

Cairo Montenotte. Duro attacco della Asd Cairese al Comune dalla vice presidente Elisa Vico, a rispondere è l’assessore allo Sport Marco Dogliotti: “A poche ore dagli eventi alluvionali che hanno colpito Cairo Montenotte, reputo le dichiarazioni quantomeno fuori luogo. In momenti dove vigili del fuoco, protezione civile, volontari, dipendenti e amministratori comunali, sono impegnati a gestire un’emergenza che ha toccato tanti cittadini cairesi, attività produttive e commerciali, artigiani che stanno spalando fango nelle loro case, officine, negozi, scuole, le polemiche dovrebbero stare a zero“.

“Per onestà intellettuale chiedo alla Vicepresidente se non può o non vuole investire negli impianti sportivi che ha in gestione. Le possibilità ci sono, come insegnano le realtà valbormidesi da lei citate, Millesimo con un importante impegno economico dell’ ASD Millesimo insieme al comune per la realizzazione del campo e Carcare con le spese di gestione dell’impianto completamente a carico della Carcarese. Ma dalla ASD Cairese su questo argomento c’è sempre stato un silenzio a dir poco assordante”, sottolinea Dogliotti.

E ancora: “Cairo Montenotte si è sempre contraddistinta per l’attenzione nei confronti dello sport con impianti e società sportive che permettono ai ragazzi di praticare più attività, la stessa attenzione dell’amministrazione che va a tutti e non solamente al calcio. Non so cosa intenda quando afferma che la Cairese non fa sport di cortile? Perchè le altre società sportive cairesi fanno attività da cortile? I soldi che l’amministrazione comunale destina con le convenzioni e con gli investimenti alle società sportive e per gli impianti sono sempre della collettività. Perciò abbiamo sempre il dovere come amministratori di gestirli al meglio, cercando di dare delle risposte concrete a tutti.

Ricordo che tra convenzioni per la gestione degli impianti, contributi, e il 70% delle bollette i cittadini versano alla Cairese più di cinquanta mila euro all’anno“.

