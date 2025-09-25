Meno burocrazia e servizi digitali, il sistema G-Prox rivoluziona la giustizia dalla Liguria all’Italia

Genova. Ridurre la burocrazia, risparmiare tempo e semplificare l’accesso alla giustizia, mettendo in rete professionisti, tribunali e servizi sociali: sono questi gli obiettivi, pienamente raggiunti, dal progetto G-Prox, realizzato per Regione Liguria da Liguria Digitale, in collaborazione con il Tribunale di Genova, al centro di un convegno oggi a palazzo di giustizia. Si tratta di un sistema di gestione digitale completa e tracciata delle pratiche giudiziarie a carattere sociosanitario che la Liguria, grazie al ruolo di regione pilota riconosciuto dal ministero della Giustizia, ha messo a disposizione di tutte le altre regioni italiane. Tra queste sono già partite Sardegna e Abruzzo.

Il sistema G-Prox entra in funzione in questi giorni e, grazie a esso, i funzionari in proprio (come, per esempio, gli assistenti sociali) e gli operatori degli uffici di prossimità potranno trasmettere al Tribunale ordinario e a quello per i minorenni una grande quantità di atti, sia in fase d’avvio sia nel corso del procedimento. Si potranno trasmettere, per esempio, le richieste sui trattamenti sanitari obbligatori, sui ricorsi per la nomina dell’amministratore di sostegno o di altro genere, come quelli per l’autorizzazione al rilascio dei documenti per l’espatrio in caso di separazione e divorzio ma anche gli atti per l’amministrazione straordinaria dei beni di un minore. G-Prox, infine, permetterà, anche la trasmissione di atti per i procedimenti avviabili senza l’ausilio di un avvocato, quelli cosiddetti di volontaria giurisdizione.

