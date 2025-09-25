Mobilità in Valbisagno, al via l’iter per lo studio del Politecnico: “Soluzione nella primavera 2026”

Genova. Il Comune di Genova ha avviato l’iter per la realizzazione di uno “studio innovativo sulla mobilità sostenibile in Valbisagno“. Dopo il no allo Skymetro e le anticipazioni della sindaca Salis, il primo passo formale è una delibera di giunta alla quale – come già deciso – seguirà l’affidamento al Politecnico di Milano tramite determina dirigenziale per una cifra di 85mila euro più Iva.

“Lo studio è funzionale allo svolgimento di un’analisi a tutto campo della mobilità in Valbisagno – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – con l’obiettivo di analizzare criticità e opportunità del sistema attuale, sviluppare scenari progettuali innovativi per ridurre la congestione e migliorare la sostenibilità, valutare le ricadute delle soluzioni proposte sulla domanda e sull’offerta complessiva di trasporto”.

» leggi tutto su www.genova24.it