Altre News

Mobilità in Valbisagno, al via l’iter per lo studio del Politecnico: “Soluzione nella primavera 2026”

Panorama valbisagno

Genova. Il Comune di Genova ha avviato l’iter per la realizzazione di uno “studio innovativo sulla mobilità sostenibile in Valbisagno“. Dopo il no allo Skymetro e le anticipazioni della sindaca Salis, il primo passo formale è una delibera di giunta alla quale – come già deciso – seguirà l’affidamento al Politecnico di Milano tramite determina dirigenziale per una cifra di 85mila euro più Iva.

“Lo studio è funzionale allo svolgimento di un’analisi a tutto campo della mobilità in Valbisagno – spiega l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – con l’obiettivo di analizzare criticità e opportunità del sistema attuale, sviluppare scenari progettuali innovativi per ridurre la congestione e migliorare la sostenibilità, valutare le ricadute delle soluzioni proposte sulla domanda e sull’offerta complessiva di trasporto”.

