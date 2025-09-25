COMMENTA
Officine del Cibo si conferma fra le migliori pizzerie d’Italia per la guida del Gambero Rosso

Arrivano altre soddisfazioni per lo chef Giacomo Devoto e il suo locale di Battifollo “Officine del cibo” che si conferma fra le migliori pizzerie d’Italia. Per l’ottavo anno consecutivo infatti è stato inserito nella guida 2026 del Gambero rosso dedicata alle pizzerie, con il punteggio di 92 e i Tre Spicchi che premiano le insegne più importanti. “Sono orgoglioso – commenta Devoto – e voglio condividere questo risultato con Gian Marco Ferrandi, con la nostra squadra e con tutti coloro che ogni giorno ci danno fiducia, questo traguardo è anche loro”.

