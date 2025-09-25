Persone e comunità nell’accompagnamento alle cure palliative, convegno a Licciana Nardi

“La prospettiva di comunità nello sviluppo delle cure palliative’ è il titolo di un incontro che si svolgerà sabato 27 settembre al Centro Icaro, in località Costamala di Licciana Nardi. Il convegno, che fa parte dei ‘Venti eventi’ promossi per il ventennale di Icaro, è organizzato dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, in collaborazione con la Società della salute della Lunigiana ed è accreditato per varie figure professionali come infermieri, fisioterapisti, psicologi, tecnici di laboratorio, assistenti sociali.

Alle 8,30 l’introduzione ai lavori da parte di Antonella Battaglia, direttrice UF Cure palliative della Lunigiana, seguita dai saluti istituzionali. Seguiranno gli interventi di: Filippo Rolla, dottore in filosofia e counselor trainer con ‘Leggi, norme e coscienza comunitaria’; Carlo Rossi , direttore delegato UOC Neurologia a Pontedera con ‘Le cure palliative tra azienda e cittadini: una start up del cambiamento’; Maria Stella Adami, direttrice dipartimento medicina generale ATNO con ‘Il medico di famiglia nella società civile’; Maria Domenica Buratti, UF Cure palliative Lunigiana con ‘L’infermiere tra assistenza e pratiche burocratiche’; Patrizia Fistesmaire, direttrice UOC Psicologia della continuità ospedale territorio ATNO con ‘Lo psicologo e lo sviluppo di una coscienza collettiva’; Francesco Boccardo, coordinatore medicina legale Lunigiana ATNO con ‘Il medico legale nel percorso delle cure palliative’.

