Prevenzione cardiovascolare al femminile: sino al 2 ottobre filo diretto telefonico con i cardiologi Asl3

Genova. In occasione dell’Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna), Asl3 attiva dal 26 settembre al 2 ottobre 2025 (esclusi sabato e domenica) un servizio di consulenza telefonica dedicato alla prevenzione cardiovascolare, con particolare attenzione alla salute del cuore nelle donne.

Sarà possibile dialogare direttamente con i cardiologi Asl3 su diversi temi, contattando il numero 010 849 7549 nei giorni e negli orari previsti. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia, con una percentuale che tocca il 30,8% dei decessi totali. A essere maggiormente colpite sono proprio le donne, con un’incidenza che supera il 33%, a fronte del 28,1% degli uomini. Eppure, è ancora diffusa la falsa convinzione che siano patologie prevalentemente maschili. Proprio per contrastare questo pregiudizio e promuovere una maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce, Asl3 ha deciso di aderire alla settimana di sensibilizzazione nazionale con un filo diretto telefonico aperto a tutta la cittadinanza.

