Prosegue la protesta degli autisti Atc: “La forza è nella partecipazione di tutti”

Non si ferma la mobilitazione degli autisti di Atc Esercizio, avviata su impulso dei sindacati Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl e Cobas lunedì 21 settembre dopo il fallimento della trattativa sugli accordi di secondo livello. Dopo uno sciopero che ha visto un’adesione del 75% tra il personale viaggiante, i lavoratori hanno deciso di proseguire con forme di protesta quotidiane: stop agli straordinari, stop ai rientri dai riposi e rispetto rigoroso dei limiti di velocità.

“La nostra richiesta – spiegano le sigle in un volantino – è che vengano accolte le ragioni di chi chiede un miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità della vita. Invece di aprire al confronto, l’azienda e la proprietà hanno opposto una chiusura tombale, al punto da far sorgere dubbi persino sulla reale copertura economica della proposta avanzata”.

I nodi sul tavolo restano gli stessi da tempo: carenza di organico cronica, ricorso strutturale agli straordinari, riposi spostati, percorrenze non adeguate alle attuali condizioni del traffico. Una situazione che, sottolineano gli autisti, “rende la quotidianità al limite della sopportazione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com