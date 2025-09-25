Regione, al via i nuovi i corsi per diventare accompagnatore turistico

Liguria. Al via a fine anno in Liguria al nuovo corso di formazione per diventare guida turistica, o meglio, accompagnatore turistico, avviato dalla Regione Liguria e aperto dallo Studio Aschei.

Il corso, il cui termine per l’iscrizione è fissato al prossimo 28 ottobre, sarà della durata di 280 ore, avrà luogo nella sede genovese di Via XX Settembre 41 e formerà nuovi accompagnatori turistici che saranno muniti di tesserino regionale e verranno iscritti all’elenco regionale. Il corso rilascerà il certificato di abilitazione alla professione che si può esercitare in Italia e anche all’estero.

