Rifondazione e Cub Trasporti: “No alle navi cariche di armi nel nostro porto”

La recente vicenda della nave SLNC Severn, carica di armamenti e respinta dal porto di Livorno grazie alla mobilitazione dei portuali e della cittadinanza, continua ad avere ripercussioni anche in Liguria. E’ concreta, infatti, l’ipotesi che l’imbarcazione stia cercando un nuovo approdo nei porti della regione, incluso quello della Spezia.

Rifondazione Comunista della Spezia esprime “pieno sostegno e plauso” ai lavoratori e ai cittadini livornesi per “un gesto di coraggio e dignità che parla a tutto il Paese”. Allo stesso tempo, accoglie “con grande favore la presa di posizione della Cgil Liguria e della Filt Liguria”, che hanno annunciato la volontà di intervenire qualora la nave tenti di attraccare in uno scalo ligure. “È un segnale importante – afferma Rifondazione – che dimostra come i lavoratori portuali non intendano piegarsi a logiche di guerra e profitto”.

