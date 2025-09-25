Sampierdarena e Cornigliano, boom di scippi in pochi giorni: l’ultima vittima derubata in ascensore

Genova. Ancora un arresto per scippo in città, avvenuto questa volta a Cornigliano. Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un 47enne cittadino marocchino, già destinatario dell’avviso orale del questore di Genova per avere strappato la collana dal collo di un pensionato.

I fatti risalgono alle 21.30 di martedì scorso, quando gli agenti del Commissariato Cornigliano lo hanno controllato mentre si trovava a bordo di un monopattino. Nella tasca gli hanno trovato una catenina d’oro e due smartphone, uno dei quali di proprietà di una terza persona, che sono stati sequestrati.

» leggi tutto su www.genova24.it