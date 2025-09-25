Sanità, Bucci: “Grazie alla mia riforma 40 milioni in più per le cure e nessun taglio alla spesa”

Genova. Spostare 30-40 milioni dal back office alle cure sanitarie. È questo, in termini finanziari, l’obiettivo della maxi riforma che il presidente ligure Marco Bucci vuole costruire nei prossimi mesi insieme all’opposizione. “I risparmi completi non sono stati valutati – precisa – però io non li chiamerei mai risparmi, perché io non voglio diminuire il costo della sanità. Anzi, io voglio aumentarlo aumentando la produttività”.

Come anticipato ieri, il cuore della rivoluzione è la fusione di tutte le Asl in una sola realtà aziendale regionale, pur mantenendo le singole “aree sanitarie locali” ciascuna coi propri confini e le proprie strutture, in modo da ottimizzare le risorse. Il governatore vorrebbe riuscirci entro fine anno per inaugurare il 2026 col nuovo assetto già operativo.

