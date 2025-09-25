‘Santa in giallo”: al Centrale con ‘I ragazzi del massacro”

“I ragazzi del massacro”. Secondo appuntamento questa sera, giovedì alle ore 21, con la rassegna Cinema in Giallo, inserita nel calendario di Aspettando Santa in Giallo, il preludio al festival nazionale dedicato alla letteratura gialla e noir che entrerà nel vivo dal 3 al 5 ottobre.

La mini rassegna cinematografica è curata e introdotta dal critico Michele Bazan Giordano, direttore della rivista specializzata Nocturno, che ha selezionato personalmente i tre titoli, tutti tratti da romanzi di Giorgio Scerbanenco, padre del noir italiano. Le proiezioni si tengono il giovedì sera al Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure, grazie alla disponibilità del gestore Passalacqua. L’ingresso è proposto a una tariffa speciale di 6 euro.

