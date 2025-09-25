Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proclamano uno sciopero unitario presso la sede di Claire’s Italy Srl, per venerdì 26 settembre dalle 17 alle 19, con presidio davanti al Centro Luna. Lo sciopero coinvolge nove lavoratrici, che vivono con grande preoccupazione l’incertezza del loro futuro lavorativo. La protesta è stata indetta a fronte della mancata risposta dell’azienda alle ripetute richieste di incontro da parte dei sindacati e della situazione di liquidazione giudiziale, che rende concreta la possibilità di chiusura della sede e licenziamento delle dipendenti. Le lavoratrici chiedono con urgenza chiarezza sul loro futuro e garanzie occupazionali, esprimendo forte apprensione per una situazione che mette a rischio non solo il lavoro, ma anche la loro sicurezza economica e familiare. Le sigle sindacali ribadiscono la necessità di convocare immediatamente un tavolo di crisi con l’azienda, al fine di individuare soluzioni che tutelino le lavoratrici e consentano di affrontare in maniera condivisa l’evoluzione della vicenda.

L’articolo Sciopero unitario alla Claire’s Italy di Sarzana proviene da Città della Spezia.

