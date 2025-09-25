Serie D, Celle Varazze. Stanga: “Sconfitta contro il Vado ci fa male ma ci dà consapevolezza della nostra crescita”

Celle Ligure. L’avvio stagionale del Celle Varazze lascia molte certezze alle civette, che hanno giocato sempre alla pari anche con big come Ligorna e Vado.

Ieri la sconfitta di misura contro i rossoblù ha lasciato l’amaro in bocca ma non ha affatto intaccato il morale del gruppo di mister Mario Pisano, motivato e in fiducia per svolgere una stagione di buon livello.

“La sconfitta ci fa male ma ci dà consapevolezza della nostra crescita – sottolinea appunto Luca Stanga ai microfoni -. Il livello del campionato è alto e tutte le squadre sono attrezzate. Sono convinto che anche noi lo siamo e abbiamo grossi margini di miglioramento“.

» leggi tutto su www.ivg.it