“Sto andando verso una liberazione”: ha posto fine alle sue sofferenze in Svizzera il 79enne ligure affetto da malattia neurodegenerativa

Si è liberato dalle sue indicibili sofferenze “Fabrizio” (nome di finzione scelto per tutelare l’anonimato), 79enne ligure affetto da una malattia neurodegenerativa che ha deciso di porre fine alla sua vita tramite il suicidio assistito in Svizzera, dopo che l’Asl aveva rifiutato la sua richiesta.

La malattia aveva ridotto l’uomo a una condizione irreversibile, con gravi disturbi motori che lo costringevano a vivere immobilizzato, attaccato all’ossigeno e in grado di comunicare solo tramite gesti e un tablet; tutto ciò ha spinto “Fabrizio” a presentare all’Asl la richiesta di accesso al suicidio assistito lo scorso febbraio.

Dopo il diniego dell’azienda sanitaria e una successiva nuova istanza che non ha ricevuto risposta, l’uomo ha deciso di partire per Zurigo per porre fine al suo calvario, assistito e supportato dal politico e attivista Marco Cappato e accompagnato materialmente dalle volontarie dell’associazione “Soccorso Civile” Roberta Pelletta e Cinzia Fornero.

Cappato si è rivolto allo Stato con rabbia e indignazione, affermando: “Fabrizio avrebbe avuto diritto a essere aiutato a morire a casa sua e invece è stato costretto ad affrontare un calvario di oltre dieci ore. Ci assumiamo la responsabilità, come disobbedienza civile, di averlo aiutato grazie a Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, perché non debba mai più accadere quello che è accaduto a Fabrizio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento della consigliera regionale del Pd Carola Baruzzo, che ha aggiunto: “Tempo fa il sindaco Bucci aveva manifestato apertura verso questa battaglia di civiltà, parlando di diritti individuali e autodeterminazione. Ma oggi, a distanza di un anno, quelle parole restano senza seguito concreto. Noi non ci accontentiamo di annunci: insieme al collega Gianni Pastorino abbiamo depositato una proposta di legge che introduce in Liguria un quadro normativo esplicito, prendendo spunto dalla Regione Toscana, che ha già legiferato sull’accesso al suicidio assistito. Mi batterò affinché la Liguria compia un passo storico: non restare indietro sulla dignità, sul rispetto delle scelte individuali e sull’autonomia della persona. Sosterrò con convinzione ogni iniziativa in tal senso, affinché anche la nostra regione si allinei alle esperienze più avanzate e dia risposte concrete a chi ogni giorno vive in un limbo intollerabile”.

“Fabrizio” era convinto della sua scelta fino all’ultimo istante: ha scritto sul suo tablet, prima di partire per la Svizzera, la frase “Sto andando verso una liberazione”.

