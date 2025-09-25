Termovalorizzatore, stallo per il bando della Regione. Salis: “Troppo distante da Genova non va bene”

Genova. Situazione di stallo per l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, termovalorizzatore o waste to chemical. Il presidente della Regione Marco Bucci aveva preannunciato il bando a giugno, poi lo slittamento in attesa dell’esito del tavolo tecnico permanente aperto dalla Provincia di Savona con sindaci, Arlir e rappresentanti del mondo scientifico tra cui esperti dell’Istituto superiore di sanità. Nelle scorse ore il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha rilanciato sottolineando la necessità di “impianti altamente performanti, capaci di trasformare i rifiuti in energia green”. Ma i tempi sono tutt’altro che certi.

Genova, per ora, attende alla finestra. “Stiamo aspettando il bando regionale, non abbiamo nessuna indicazione”, riferisce la sindaca Silvia Salis, che martedì ha effettuato un sopralluogo a Scarpino insieme all’assessora all’ambiente e ai vertici di Amiu. E poi accusa: “È molto bello che la minoranza, dopo otto anni di governo, mi chieda una risposta precisa e netta a quattro mesi dal nostro insediamento”.

