A Sarzana fine settimana dedicato ai 150 anni della Pubblica Assistenza

Sarzana si prepara a celebrare un traguardo storico: i 150 anni della Pubblica Assistenza “La Misericordia & Olmo”. Sabato 27 e domenica 28 settembre Piazza Matteotti sarà il cuore di un ricco programma di iniziative che uniranno momenti istituzionali, ricordi, spettacoli e occasioni di incontro per tutta la cittadinanza. Le celebrazioni prenderanno il via sabato mattina alle 10.30 conn i saluti istituzionali in sala consiliare alla presenza della sindaca Cristina Ponzanelli e delle autorità civili, militari e religiose. Il programma delle celebrazioni prevede momenti istituzionali e occasioni di incontro con la cittadinanza: sabato 27 settembre presentazione in Sala consiliare del quarto volume dedicato alla storia della Misericordia & Olmo (tiratura di mille copie, con 200 già acquistate dalla Fondazione Carispezia), dimostrazioni di rianimazione, arrampicata per bambini e un pranzo conviviale con i volontari. Domenica 28 settembre, dopo la sfilata dei mezzi, spazio all’estrazione della lotteria il cui ricavato servirà per l’acquisto di una nuova ambulanza. “Da 150 anni siamo al servizio della comunità con impegno, passione e solidarietà – sottolineano dalla Pubblica Assistenza – e queste giornate saranno l’occasione per condividere con tutti i cittadini il valore del nostro percorso e del volontariato”.

