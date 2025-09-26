Agorà del cibo, nuovo incontro a Sampierdarena il 29 settembre

Genova. “Il cibo sano e sostenibile è un diritto anche mio”

Partecipazione in crescita per le Agorà del Cibo, il ciclo di incontri nei quartieri di Genova

realizzato da Rete Ricibo e Terra!, che riprenderà il 19 settembre in Val Bisagno. Dopo i primi tre incontri, che hanno coinvolto oltre 85 tra associazioni, produttori agricoli, università, società civile e osservatori politici, emerge con chiarezza un messaggio: Genova ha bisogno di passare da un sistema alimentare urbano con visione assistenziale a una politica del cibo strutturata, condivisa e con visione a lungo termine.

Il successo dell’iniziativa ha portato all’aggiunta di un nuovo appuntamento a Sampierdarena, quartiere particolarmente attivo nel contrasto alla povertà alimentare.

» leggi tutto su www.genova24.it