Allagamenti a Porto Venere, Le Grazie e Fezzano: il Pd ringrazia i soccorritori e chiede più manutenzione

Le esondazioni che nei giorni scorsi hanno interessato Porto Venere, Le Grazie e Fezzano hanno causato disagi e danni, ma hanno anche evidenziato la prontezza d’intervento del sistema locale di protezione civile e della cittadinanza.

Il Partito democratico di Porto Venere ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento “a quanti sono materialmente intervenuti per porre rapidamente rimedio ai danni provocati dalle esondazioni dei canali”. Un impegno che ha visto in prima linea Protezione civile, Comune, associazioni e molti volontari, capaci – si legge nella nota – di mettere temporaneamente da parte ogni divisione e polemica per fronteggiare un’emergenza che ha colpito duramente il territorio.

