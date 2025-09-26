Autostrade, la proposta di Bucci per ridurre gli incidenti: “Tratti a carreggiata unica e meno scambi”

Genova. Chiudere completamente una carreggiata e far transitare il traffico su due corsie per ridurre gli scambi di carreggiata notturni e quindi gli incidenti. È la proposta spiegata oggi dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine del convegno Attese e ritardi per l’autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco organizzato a Palazzo San Giorgio da Trasportounito.

“Col tavolo autostrade stiamo analizzando anche l’ipotesi di fare chiusure di carreggiata complete, ovverosia da un casello all’altro chiudiamo tutta una carreggiata, o quella nord o quella sud, mentre nell’altra carreggiata c’è una una corsia che va in un senso e una corsia che va nell’altro, senza dover più fare scambi da una carreggiata all’altra. Se invece di farne dieci ne fai due, questo dovrebbe diminuire il numero degli incidenti“, spiega Bucci.

